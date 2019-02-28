Украина потерпела поражение

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Нужно признать, что Украина сама себе обеспечила поражение, допустив скандал вокруг сорванного отборочного конкурса на Евровидение, где артистов травили члены жюри за концерты в России, и в итоге от поездки в Израиль отказались все исполнители.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил гендиректор концертного зала «Украина» Роман Недзельский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему когда Джамала представляла Украину на Евровидении, а за год до этого выступала на территории РФ во время войны, никто на это не обращал внимания, общество не возмущалось, а когда выступает Maruv, к этому такое чрезмерное внимание?» – спросил ведущий Владимир Полуев.

«Мы должны признать, что культурная, гуманитарная Украина сегодня потерпела поражение… Мы должны это признать и сделать выводы, потому что никакая победа не даёт такого опыта, как именно такое поражение.

Сделать выводы, поменять руководителя, наладить нормальную коммуникацию со всеми каналами и дать нормальные, прозрачные условия для отбора на следующее Евровидение», – заявил Недзельский.

«Перевернуть, вычистить эти авгиевы конюшни и идти дальше», – добавил гендиректор «Украины».