«Украина потерпела сокрушительное поражение» – депутат Рады

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Пять лет правления Петра Порошенко и его команды привели не только к потере Украиной международных позиций, но и сильному обнищанию населения.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина потерпела сокрушительное поражение на внешнеполитической арене, испортив отношения почти со всеми соседями. Украина потерпела поражение в борьбе за инвестиции. С 2014 года размер прямых иностранных инвестиций сократился в 3-4 раза.

На Украине произошло существенное падение промышленного производства. Уровень ВВП с 2014 года со 183 миллиардов долларов снизился до 115 миллиардов. Мы не можем оправиться даже от последствий правления власти, которая пришла после Майдана и политики, которую она вела», – отметил он.

Александр Долженков подчеркнул, что из-за провальной политики Петра Порошенко уровень жизни украинцев также сильно упал.

«На Украине проведена пенсионная реформа, которая привела только к увеличению пенсионного возраста с 60 до 65 лет. Власть, которая подписала соглашение о Коалиции в 2014 году, провела медицинскую реформу, которая сопровождается сокращением учреждений охраны здоровья в районах и сёлах.

Происходит падение уровня прожиточного минимума. Если в 2013 году он был 147 долларов, то сейчас 63 доллара. На Украине наблюдается падение минимальной пенсии со 112 долларов до 53, падение средней заработной платы со 350 до 250 долларов. И это всё происходит на фоне увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги», – резюмировал нардеп.