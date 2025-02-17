Украина потеряет 9 областей, пока Зеленский отвергает условия – Миршаймер

Затягивание мирного соглашения приведёт к тому, что российская армия может освободить огромную территорию Украины.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём, по моему мнению, заключается основная проблема. В какой-то момент Трампу придётся привлечь к сделке европейцев и украинцев. Это не может быть сделка между США и Россией. И я думаю, европейцы и украинцы будут препятствовать этому.

Если послушать Кира Стармера, то он к моему удивлению заявил, что Украину неизбежно примут в НАТО. Это прямо противоречит тому, что говорит администрация Трампа.

И это заставляет задуматься, как европейцы, американцы и украинцы смогут договориться с русскими так, чтобы это устроило все четыре стороны», – сказал Миршаймер.