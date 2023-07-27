Украина потеряет до трети торговли из-за блокады портов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Блокада Черного моря и вывод из строя портов на Дунае приведет к тому, что экономика Украины потеряет еще от 20 до 30% торгового оборота.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Бортника, при этом, значительно возрастет нагрузка на инфраструктуру, по которой также к зиме могут начать бить ВС РФ.

«Украину она блокирует физически, а Румынию и Болгарию она блокирует экономически, наносит им очень серьезный ущерб. Понятно, что вопрос стоит не только зерна. Да, Россия шантажирует Украину и Запад, говорит, что, если вы не удовлетворите наши требования, я напомню, снятие санкций с Россельхозбанка, запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса, снятие санкций с кораблей и компаний, которые обеспечивают российскую логистику зерном, и т.д, и т.п, там еще постоянно растут требования», сказал эксперт.

«Россия фактически вводит морскую блокаду Украины, которая приведет к тому, что мы потеряем еще процентов 20, может быть, больше даже 30, международной торговли. При этом, нагрузка на железную дорогу и автомобильные пути вырастает, что делает их менее безопасными с одной стороны, а с другой стороны – делает их вероятным объектом следующих атак российских уже зимой», – заявил Бортник.