Украина потеряет до трети торговли из-за блокады портов

Анатолий Лапин.  
27.07.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина, Экономика


Блокада Черного моря и вывод из строя портов на Дунае приведет к тому, что экономика Украины потеряет еще от 20 до 30% торгового оборота.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Бортника, при этом, значительно возрастет нагрузка на инфраструктуру, по которой также к зиме могут начать бить ВС РФ.

«Украину она блокирует физически, а Румынию и Болгарию она блокирует экономически, наносит им очень серьезный ущерб. Понятно, что вопрос стоит не только зерна. Да, Россия шантажирует Украину и Запад, говорит, что, если вы не удовлетворите наши требования, я напомню, снятие санкций с Россельхозбанка, запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса, снятие санкций с кораблей и компаний, которые обеспечивают российскую логистику зерном, и т.д, и т.п, там еще постоянно растут требования», сказал эксперт.

«Россия фактически вводит морскую блокаду Украины, которая приведет к тому, что мы потеряем еще процентов 20, может быть, больше даже 30, международной торговли. При этом, нагрузка на железную дорогу и автомобильные пути вырастает, что делает их менее безопасными с одной стороны, а с другой стороны – делает их вероятным объектом следующих атак российских уже зимой», – заявил Бортник.

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