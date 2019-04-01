Украина потеряет еще 8 областей ради сохранения власти Порошенко

01.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Голосование в первом туре показало, что действующий президент Петр Порошенко вскоре лишится кресла, население демонстрирует несознательность и не поддерживает курс на войну до победного конца с русскими.

Об этом в своем блоге пишет меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев предвещает вооруженную борьбу националистов против «предательства», по итогам которой Украина лишится еще 6-8 областей.

«Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это — обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко, Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%.

Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придётся стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё 6–8 областей.

К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого», – пишет Муждабаев.

Коллега Муждабаева по бывшему российскому либеральному лагерю, беглый пропагандист Аркадий Бабченко поддержал панические настроения собрата.

«Ну, что сказать. Походу, независимая Украина проиграла. Половина не пришедших голосовать — это уже п…ец. Полстраны людей, которым по…й. Просто по…й. На будущее, на страну, Путин ли будет, Порошенко ли, Украина ли, Россия ли – им по…й. Из второй половины – пятьдесят пять процентов поддерживают в той или иной мере пророссийских кандидатов. Ну, или как минимум предлагающих «договариваться». То есть – сдаться. Таким образом, людей, готовых отстаивать независимость Украины – в стране около трети. Для двух третей свобода и суверенитет так и не стали ценностью. Ну, что ж. Как говорит один мой знакомый – в этот раз хотя бы продвинулись дальше. Через сто лет попробуем еще раз», – пишет Бабченко в своем блоге.