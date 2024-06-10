Украина потеряет еще ряд территорий – офицер ВСУ

В ближайшей перспективе Украина потеряет еще ряд территорий. Речь идет о подконтрольной ВСУ части ДНР, Харьковской и Сумской области.

Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден, что где-то, на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще какие-то территории, не критические, не стратегически важные для нас, но потеряем…

Я думаю, максимум, мы можем потерять если не то, что осталось от Донецкой области, то большую часть того, что осталось, мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской области. Часть. Ни Харьков, ни Сумы, ни Херсон, ни какой-либо другой крупный город или областной центр мы не потеряем, но вполне возможно, создастся какая-то 10-20 километровая «серая зона» с нашей стороны вдоль границы с оркостаном со стороны Сум и Харьковской области, ну и вполне возможен там, где они смогут достаточно пройти, еще в Донецкой области, со стороны Авдеевского направления, со стороны Бахмутского, Часовярского направления и так далее», – заявил Прошинский.