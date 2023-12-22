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В ближайшее время Украина потеряет еще ряд территорий на востоке и будет вынуждена отвести войска с плацдарма на левом берегу в Херсонской области.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, неудачи для ВСУ будут, по мнению Прошинского и в Харьковской области.

«Скорее всего, какие-то незначительные территории еще отойдут к Рашке. Вполне возможно, это будет и Авдеевка, возможно, это будет что-то вроде возле Бахмута, как Часов Яр, где находится треугольник: Константиновка – Часов Яр – Дружковка, чуть дальше – Краматорск, Славянск. Возможно, еще что-то на этом участке может быть… Вполне возможно, и скорее всего, наши отойдут из Крынок, с левого берега. Возможно, они продвинутся где-то в районе Донецкой и Луганской области, скорее всего, продвинутся на самом деле. Возможно, они продвинутся в район Купянска в Харьковской области», – заявил Прошинский.