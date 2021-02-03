Украина потеряла для США значение как экономический партнер

03.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ставка США на Украину как «витрину» для постсоветских стран и пример для подражания провалилась – сколько бы Запад не вливал денег в ее поддержку и реформы, никакого эффекта это не дает.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил главный научный сотрудник Институт США и Канады Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, США возлагали на Украину большие надежды – эта страна могла бы превратиться пример для подражания для стран СНГ, но проект провалился.

«Может, в 2014 году в США и считали, что на Украине начнутся какие-то реформы, что она будет двигаться в сторону Европы и со временем будет отвечать стандартам ЕС и НАТО. Превратится в нечто, наподобие Польши или Чехии, но последние 6-7 лет убедили Штаты, что заниматься экономическими и политическими реформами на Украине бесполезно.

Это черная дыра – сколько не вкладывай денег, ничего путного не получится. Украина потеряла ценность как экономический партнер», – заявил Васильев.

Эксперт также полагает, что несмотря на это, США не отпускают Украину и дают понять, что поддержка сохраняется даже после смены власти в Штатах.