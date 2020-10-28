Украина потеряла громадный кусок морской акватории

28.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина лишилась контроля над подавляющей частью своей морской акватории.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кабаненко, площадь акватории, которую не контролирует Украина в Черном и Азовском морях, равна, к примеру, всей территории Южной Кореи.

«К сожалению, агрессия идет. Она такая ползучая, гибридная, как и все в современном мире. Она продолжается, и эта ползучая агрессия на сегодняшний день привела к тому, что из 137 тысяч квадратных километров наших суверенных вод – это те морские акватории, на которые распространяется суверенитет нашего государства в разных формах, то из них около 100 тысяч на сегодняшний день Украина не контролирует…

100 тысяч этих квадратных километров морских акваторий – это приблизительно как территория Южной Кореи или как территория трех наших приморских областей больших, или территория Ирландии. Это все, конечно, очень серьезные потери, очень серьезные вещи, которые влияют на суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства», – заявил Кабаненко.