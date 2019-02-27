Украина потеряла Ивано-Франковск

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Население Украины в минувшем 2018 году сократилось примерно на численность жителей такого крупного западноукраинского города, как Ивано-Франковск. Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил депутат фракции «Народный фронт» Павел Унгурян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине по итогам 2018 года исчез город Ивано-Франковск. Речь идёт о том, что по результатам 2018 года Украина сократилась на количество населения, сопоставимое с населением славного города Ивано-Франковска. То есть, более 250 тысяч.

Ежедневно на Украине рождается около 900 младенцев, но умирает более 1600 украинцев. Это означает, что ежедневно Украина теряет около 700 человек. Сегодня минус 700, завтра, послезавтра – и это только показатели рождения и смертности! Если к этому добавить трудовую миграцию, студенческую миграцию на учёбу, Украина сокращается страшными темпами», – заявил нардеп.