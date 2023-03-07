«Украина потеряла лучших бойцов в боях за Бахмут» – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
07.03.2023 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинская армия потеряла в боях за Артемовск своих наиболее подготовленных бойцов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия потеряла в боях за Артемовск своих наиболее подготовленных бойцов. Об этом в...

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По мнению Кривоноса, выводить ВСУ из Артемовска нужно было еще в начале февраля.

«Я еще в начале февраля сказал, что нет смысла держать Бахмут, потому что Бахмут – это мясорубка, в которой мы теряем самых лучших людей, которые имели опыт предыдущих боев. Особенно это касается контрнаступательных боев лета-осени прошлого года. Нужно было по максимуму сберечь этих людей», – сказал генерал.

«Поэтому русские под Бахмутом уничтожали свои отбросы, скажем так, что касается тех, кто сидел, безнадежно больных, а мы теряли лучших. Теперь русские сохранили часть своих войск, а мы потеряли лучших. Потому, когда говорят, сколько мы уничтожили – уничтожили много и наших лучших людей. Потому моя позиция следующая – выходить из Бахмута нужно было значительно раньше», – заявил Кривонос.

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