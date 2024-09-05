Украина потеряла не один, а два F-16, – стали известны причины увольнения командующего ВВС Украины

Реальной причиной увольнения командующего ВВС Украины Николая Олещука была потеря не одного, а двух переданных Западом истребителя F-16, а также ещё двух самолетов советского производства. Все это произошло в один день – во время самой массированной с начала СВО ракетной атаки российской армии.

Об этом в своём блоге рассказал покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политтехнолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знающие люди говорят, что свою отставку командующий Воздушных сил заслужил с лихвой, а все потому, что украинские ВВС потеряли не один F-16, а сразу два, да еще две боевые машины, и все это за пару дней. Об одной боевой машине знают все, она фигурировала в скандале. Но еще до того, как появилась информация о сбитии украинской ПВО первого F-16, появилась непубличная информация о том, что наши, российские, ВКС на аэродроме в Староконстантинове накрыли еще одну такую же машину. В этом связи появились инсайды, объясняющие отставку Олещука. Как говорят, за подписью командующего Воздушных сил Украины на украинское же ПВО передаются схемы и приоритеты по прикрытию аэродромов. Приоритетность же распределяется в зависимости от нахождения на этих аэродромах боевых машин и их количества. И, как помните, в те дни наши ВКС нанесли один из самых мощных ударов с начала СВО по украинским военным, промышленным и энергетическим объектам. И в панике военное руководство Украины решило поднять в воздух для отражения F-16. Ну и в суматохе отражения подчиненные Олещука не успели уведомить украинские ПВО о перемещении собственных самолетов. В воздух подняли пилотов, которые были не до конца готовы к применению этих сложных, норовистых американских машин. Итог известен – всего за один день Украина потеряла два F-16 и две боевых машины советского производства. Зеленский бился в истерике, НАТОвские кураторы – в бешенстве, а Олещук – обречен», – заявил Павлив.