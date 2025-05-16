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ВСУ лишились еще одного американского истребителя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили Воздушные силы ВСУ.

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«16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался», – отмечается в сообщении.

Утверждается, что пилот был найден, эвакуирован, а его жизни ничего не угрожает.

Отметим, что ночью украинские мониторинги писали о баллистической угрозе. В частности, взрывы были слышны в районе Киева, в Черниговской, Черкасской, Николаевской, Сумской областях. Впрочем, пока не ясно, что произошло с самолетом – был он сбит или потерпел крушение в результате поломки.

«Лучшая антиреклама любого вооружения и техники- отдать её в пользование Украине. Угробят всё», комментирует ситуацию связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора».

Это же как минимум третий Ф-16, который потеряли ВСУ. Первый был сбит собственной ПВО, второй – российской.