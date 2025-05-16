Украина потеряла очередной Ф-16

Игорь Шкапа.  
16.05.2025 08:38
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ лишились еще одного американского истребителя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили Воздушные силы ВСУ.

ВСУ лишились еще одного американского истребителя. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили Воздушные силы...

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«16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался», – отмечается в сообщении.

Утверждается, что пилот был найден, эвакуирован, а его жизни ничего не угрожает.

Отметим, что ночью украинские мониторинги писали о баллистической угрозе. В частности, взрывы были слышны в районе Киева, в Черниговской, Черкасской, Николаевской, Сумской областях. Впрочем, пока не ясно, что произошло с самолетом – был он сбит или потерпел крушение в результате поломки.

«Лучшая антиреклама любого вооружения и техники- отдать её в пользование Украине. Угробят всё», комментирует ситуацию связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора».

Это же как минимум третий Ф-16, который потеряли ВСУ. Первый был сбит собственной ПВО, второй – российской.

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