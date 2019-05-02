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02.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Мнение, Политика, Украина, Экономика
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Украина потеряла почти всю промышленность, кроме ВПК

Украина уже потеряла многие важные отрасли промышленности, а чуть ли не единственным достижением стало оживление в ВПК из-за политики на укрепление обороноспособности.

Об этом на канале ZIK заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Терять такие мощные отрасли промышленности, которые у нас были… мощное авиастроение, за пять лет мы не произвели ни одного самолета. Все кораблестроительные заводы почти ничего не производят, они в кризисе, объемы производства упали многократно. Огромные сложности испытывает космическая промышленность. Есть кое-какие достижения в ВПК по понятным причинам потому что огромные средства бюджета направляются на укрепление обороны. Но с чисто экономической точки зрения это не является большим достижением, не повышает уровень жизни. Ну вот, пожалуй, и все», – сказал он.

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