Украина потеряла почти всю военную авиацию

Россия наносит крайне чувствительные удары по украинским аэродромам, в результате которых у ВСУ почти не осталось военной авиации. Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Касьянова, сильно полагаться на передаваемые Западом F-16 не стоит, потому что, когда их начнут сбивать ВС РФ, это станет «глобальной потерей».

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«У нас почти не осталось военной авиации. Есть для нас трагические случаи – вот, противник в Полтавской области на дистанции 150 километров недавно поразил наш аэродром и попал по нашему самолету Су-27. У нас очень немного самолетов осталось, и нам действительно нужно больше самолетов, о которых так давно говорят наши партнеры. У меня много скепсиса по этому вопросу, потому что даже западная бюрократия такая же мощная, как и наша», – сказал военный.

«Мы все помним, как долго к нам приходили «Абрамсы», «Бредли», другая техника. А F-16 – это не танк, там нужно иметь защищенные места, где они будут находиться, аэродромы, защищенные площадки, потому что нельзя допустить, чтобы противник поразил наши самолеты. Если они будут находиться на наших аэродромах , и противник тут же их поразит ракетами или чем-то еще, то это будет глобальное поражение не только для нас, но и для наших партнеров – для блока НАТО, Соединенных Штатов, других государств, которые предоставляют нам эти самолеты», – заявил Касьянов.