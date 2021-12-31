«Украина потеряла право считаться государством» – киевский философ

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Новости Украины

Поскольку с 2014 года Киев совершил множество недостойных и бесчестных поступков, потеряв уважение других стран, Украина больше не может считаться полноценным государством.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил ранее поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достоинство, которое мы попытались обрести на Майдане в 2013-2014 годах, осталось там, в 2013-2014 годах. Поскольку мы совершили набор недостойных действий. Например, отказались вооружённым путём отстаивать свою территориальную целостность. Отказавшись, вынуждены были пойти в подчинение вначале Европе, а когда это оказалось неудачным, к США. Мы отказались от инноваций, у нас были все возможности продлить революцию в политических, социальных и даже культурных аспектах. Фактически Украина утратила своё достоинство и право считаться государством», – сказал Дацюк.

Кроме того, «философ майдана» отметил, что Украина утратила благорасположение мира, поэтому сейчас пытается сохранить хотя бы формально-вежливое отношение к себе.

«То, что Украина делает сейчас – это попытка сохранить остатки какого-то чисто формального подобия уважения, но у нас получается всё хуже и хуже. В этом смысле, я думаю, что если у нас возникнут проблемы, к сожалению, нам придётся решать их самостоятельно. Нам никто не поможет и нас никто не поддержит. Мы утратили ту роль, в которой к нам могут относиться с благорасположением, и это меня очень сильно угнетает», – заключил Дацюк.