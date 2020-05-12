Украина потеряла пять миллиардов на спекуляциях с ОГВЗ

12.05.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за продажи облигаций внутреннего государственного займа международным спекулянтам и вызванной этим искусственной ревальвации гривны экономика Украины в прошлом году потеряла порядка пяти миллиардов долларов.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Во вторник было продано ОВГЗ на несколько миллиардов гривен доходности порядка 11 процентов годовых. Это уже покупают не нерезиденты, за валюту укрепляя курс, как это было в прошлом году. И экспортеры очень много на этом потеряли – из-за такой политики стимулирования нерезидентов на гривневых ОВГЗ экономика в прошлом году, по моим оценкам, потеряла порядка пяти миллиардов долларов, прежде всего экспортеры. Кстати, это больше, чем мы сейчас ожидаем кредита от МВФ, что самое интересное», – сказал эксперт.

Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) — государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке. ОВГЗ подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

ОВГЗ выпускаются министерством финансов Украины и продаются дилерам и их клиентам на первичном рынке для финансирования потребностей государственного бюджета Украины.

Обращение облигаций в Украине осуществляется исключительно в электронном виде. Депозитарием ОВГЗ — иными словами, учреждением, ведущим их централизованный учет в бездокументарной форме — является НБУ.

ОВГЗ считаются наиболее надежными ценными бумагами в Украине, поскольку их погашение в полном объеме (100% суммы) гарантируется государством.

Номинальная доходность выпущенных в 2019 году ОВГЗ UA4000204002 на 13 мая 2020 года составляет 17%, что значительно выше доходности как ранее выпускавшихся ОВГЗ Украины, так и других аналогичных ценных бумаг. По мнению некоторых экспертов ОВГЗ выпуска 2019 года обошлись Украине еще дороже поскольку полученные деньги в итоге не были инвестированы в экономику, а были одолжены НБУ под так называемые депозитные сертификаты, ставка по которым составляет 11,5–13,5% годовых.

Таким образом, за гривны, которые не были инвестированы в экономику, правительство Украины заплатило дважды: один раз купонами по ОВГЗ, второй раз – ставкой депсертификатов. В итоге суммарная стоимость привлеченных денег оказалась сравнима с банковскими ставками по розничным кредитам.