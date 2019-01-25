Украина потеряла РЛС «Кольчуга»

25.01.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя документацию автоматизированной станции радиотехнической разведки «Кольчуга» удалось вывезти из Донецка в 2014 году, производство на Украине так и не смогли запустить.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда власть переходила к мятежникам, когда Донецк переставал быть украинским, последний самолет был самолет патриота, героя страны, который возглавлял огромное НПО, делавшее «Кольчуги». Причем «Кольчуги» последнего поколения. Знаете, кому сегодня принадлежат все права на «Кольчугу»? Чехии. Удалось спасти.

Ему удалось вывезти 30 человек ключевых людей и документацию. Он бился здесь, в «Оборонпроме», в администрации президента, в Минобороны никому его гениальное произведение было не нужно. Вернее, было нужно – открытым текстом требовали откаты: «Отдай половину и запустим производство». Сегодня модернизированная «Кольчуга» – самый востребованный радар комплексного действия «воздух-земля-вода», – сказал Червноненко.