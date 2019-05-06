Украина потеряла российский рынок машиностроения

06.05.2019, Киев, Игорь Петров

Украина с 2013 года сократила поставки в Россию высокотехнологической продукции в 1,5 раза.

Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил директор департамента экономической политики Федерация работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В 2013 году из 15,5 млрд долл нашего экспорта в Россию высокотехнологические продукты составляли почти 4,7 млрд долл. Почти треть. Этот продукция машиностроения, приборостроения, химической отрасли. С этого времени высокотехнологические поставки в Россию сократились до 1,5 млрд долл.

Россия поставляла нам преимущественно сырье, разница с высокотехнологическими поставками – в 1,5 раза. Сейчас Россия поставляет высокотехнологические продукты на 1,4 млрд, т.е. разницы с Украиной практически нет.

То есть мы не только сократили экспорт мы еще ухудшили структуру. У нас более высокими темпами падает экспорт высокотехнологических товаров – двигателей «Мотор-сичи», Николаевского судостроительного завода, турбин, всего, связанного с железной дорогой.

В наследство от СССР Украине достался очень мощный машиностроительный комплекс, закупки из Росси были серьезные. В 2013 году в Россию было поставлено вагонов на миллиард долларов, сейчас – ноль. По железнодорожному направлению, по которому раньше было 2,5 млрд, сейчас остались только тяговые агрегаты для тепловозов», – сказал он.

Всего с 2013 года по данным Федерация работодателей Украины, экспорт в Россию сократился более чем на $100 млн по 20 товарным подгруппам. 8 позиций из этих 20 являются высокотехнологичными товарами, а падение экспорта по ним составило $2,9 млрд.