Украина потеряла самых мотивированных бойцов ВСУ – Карасев

Анатолий Лапин.  
05.04.2023 12:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина лишилась наиболее мотивированной части ВСУ, которая была ликвидирована за прошедший год спецоперации.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина лишилась наиболее мотивированной части ВСУ, которая была ликвидирована за прошедший год спецоперации. Об...

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По словам Карасева, ВСУ срочно нужны хоть какие-то победы, чтобы вернуть себе мотивацию.

«Многие погибли, высокомотивированные, и добровольцы, которые ушли в первые дни войны, или те, которые стали добровольцами в 14-м году. Многие, кстати говоря, молодые студенты, уходили в 14-м году, а сегодня стали комбатами. Все-таки гибнут лучшие и часто мобрезерв, новые мобилизованные не обладают такой мотивацией, как обладали добровольческие корпуса, добровольцы», – сказал эксперт.

«Во-вторых, нужны победы. Для того, чтобы была большая победа, нужны маленькие победы, потому что они мотивируют. Вот, почему за Бахмут такая идет [борьба]. Понятно, что стратегической точки зрения здесь мало.

Взятие или отступление, отход от Бахмута в военно-стратегическом, но в военно-психологическом, военно-политическом плане это очень сильно. Потому что маленькие поражения могут подрывать уверенность в успешном наступлении, победном наступлении», – заявил Карасев.

 

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