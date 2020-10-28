Украина потеряла шанс договориться с Россией о Донбассе

28.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Увязшая в попытках сорвать минский процесс Украина окончательно потеряла шанс договориться о возвращении Донбасса, который в скором времени может уже реально отойти к России.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу назвать вариант Минского протокола, который мог бы быть реализован, назовём его «Минском-3». Это протокол, в котором признаётся субъектность самопровозглашенных республик, определяется переходный период, формируются федеративные отношения с этими республиками, и затем обеспечиваются многосторонние гарантии старой границы Украины.

Вот если бы подобного рода предложение было сделано, неважно, какой стороной, и в нём участвовала бы Украина – на сегодняшний день это последний реальный вариант.

Я просто считаю, что все разговоры о том, что что-то не устраивает и нужно переписать без объяснения того, что собственно вы хотите переписать – это всего лишь затягивание времени. Есть реальная жизнь, и в этой реальной жизни Украина с 2020 года потеряла шанс договориться с Россией о пограничном режиме, и не только на Донбассе», – сказал эксперт.

Более того, по мнению Ермолаева, с каждым новым актом русофобии на Украине создаётся всё больше предпосылок того, что Донбасс отойдёт к России.

«В случае с территориями Донбасса и самопровозглашенных ЛДНР создаются предпосылки, когда обращения этих самопровозглашенных республик к России, а может быть, в будущем, к Союзному государству, может получить поддержку. Для этого созданы все предпосылки: у нас буксует переговорный процесс, ничего не решено по «серой зоне», у нас нет внутреннего переговорного процесса…

Чем больше украинцы будут самоупражняться перед собой, в наших студиях, перед избирателями, как они любят родину, тем больше создаётся реальных предпосылок, чтобы так называемые ЛДНР сделали реальную практическую попытку уйти», – резюмировал эксперт.