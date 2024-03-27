Украина потеряла шанс на выход из конфликта с наименьшими потерями

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


По итогам конфликта с Россией Украина потеряет гораздо больше как в экономике, так и в человеческом потенциале и перспективах на будущее.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По итогам конфликта с Россией Украина потеряет гораздо больше как в экономике, так и...

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По мнению Золотарева, Украина упустила шанс решить конфликт с наименьшими потерями и уже не сможет выйти на свои прежние границы.

«Пока, судя по всему, если не произойдет обвала фронта, будет замораживание конфликта, когда недовольны будут и в Киеве, и в Москве. Понятно, что Украина здесь потеряет гораздо больше. Уже потеряла и в плане экономики, и людского потенциала, и перспективы на будущее.

И территории, естественно. Если уж такая активистка, как Мария Берлинская говорит, что у Украины нет ресурса вернуться к границам 91-го года. Если это заявлю я, то тут же скажут, что контра, враг народа, но об этом уже говорят представители, птицы из «гнезда Соросова». Это более, чем наглядная иллюстрация трагичности ситуации для Украины», – сказал эксперт.

«В любом случае лучше плохой мир, чем хорошая война. Тут изначально было понятно, что слишком велика разница в весовых категориях – в военном, экономическом потенциале. К сожалению, те возможности, когда можно было остановить войну, не потеряв столько людей, не понеся столь масштабные экономические потери, эти возможности не были использованы», – заявил Золотарев.

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