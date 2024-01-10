Украина потеряла свое единственное преимущество над Россией, – Тука

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 21:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За два года Украина катастрофически потеряла единственное свое преимущество над Россией. Это касается беспилотников, которых у РФ по конкретным направлениям больше в 10 раз.

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За два года Украина катастрофически потеряла единственное свое преимущество над Россией. Это касается беспилотников,...

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«Их как не хватало, так катастрофически и не хватает на передовой – для этого не нужно быть академиком или каким-то лауреатом Нобелевской премии, чтобы это узнать – достаточно просто пообщаться с теми украинскими военными, которые находятся на линии фронта. Они скажут, что сейчас, если брать в районе Авдеевки, например, то там количественное преимущество орков непосредственно по направлению FPV-дронов. Количественное преимущество составляет 1 к 10. Но хотел бы отметить, что именно дроны – это был чуть ли не единственный вид вооружения, по которому на начало полномасштабного вторжения Украина имела огромное преимущество против орды. И мы умудрились вместо того, чтобы стремительно развивать это направление, умудрились за два года потерять и, извините, скажу откровенно, катастрофически потерять наличное преимущество», – заявил Тука.

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