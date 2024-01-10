Украина потеряла свое единственное преимущество над Россией, – Тука

За два года Украина катастрофически потеряла единственное свое преимущество над Россией. Это касается беспилотников, которых у РФ по конкретным направлениям больше в 10 раз.

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их как не хватало, так катастрофически и не хватает на передовой – для этого не нужно быть академиком или каким-то лауреатом Нобелевской премии, чтобы это узнать – достаточно просто пообщаться с теми украинскими военными, которые находятся на линии фронта. Они скажут, что сейчас, если брать в районе Авдеевки, например, то там количественное преимущество орков непосредственно по направлению FPV-дронов. Количественное преимущество составляет 1 к 10. Но хотел бы отметить, что именно дроны – это был чуть ли не единственный вид вооружения, по которому на начало полномасштабного вторжения Украина имела огромное преимущество против орды. И мы умудрились вместо того, чтобы стремительно развивать это направление, умудрились за два года потерять и, извините, скажу откровенно, катастрофически потерять наличное преимущество», – заявил Тука.