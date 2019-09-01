01.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Экономика
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Украина потеряла свою государственность

Кабальные долги Украины перед МВФ приведут к тому, что богатые украинские черноземы выкупят иностранные компании, что и приведет к разрушению страны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, в Украине нет государства в полном смысле, государство разрушено. Одна из серьезных тем, которую нужно обсуждать, может быть, не столько даже экономистам, сколько социологам, философам и другим обществоведам – это о смысле существования и цели украинского государства. Ведь эти бегающие толпы с криками «Слава Украине», они же должны думать совсем о другом – а какое государство мы хотим видеть, где государственная политика разумная? Ее нет», – сказал экономист.

По его словам, главным ресурсом Украины, который еще не продан иностранцам, пока остается земля.

«И поскольку стоимость земли и качество ее все еще высокое, четверть мировых черноземов, то есть под этот ресурс нам пока дают деньги и покупают наши бумаги. Потому что когда наступит период расплаты, как это произошло в Аргентине после дефолта 2001 года, Аргентина вынуждена была продать иностранным, частным в том числе, компаниям огромное количество хороших сельскохозяйственных земель, это придется делать и в Украине. Последствие одно – это разрушение как такового украинского государства», – заявил Суслов.

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