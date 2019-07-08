08.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Украина потеряла управляемость бюджетными процессами

Правительство Украины срывает формирование бюджета и довело до критического уровня закредитованность экономики.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявила депутат Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство не то, что опаздывает, оно решило ничего не подавать. Почему не вызвали правительство, премьера и не поставили прямой вопрос: почему срывается бюджетный процесс?

Следующая проблема – вследствие бестолкового управления государством, хаоса в управлении, у нас уже дефицит бюджета 7 миллиардов. Это означает, что потеряна управляемость бюджетными процессами. У нас внутренние краткосрочные займы продолжают накатывать как снежный ком, в том числе в Нацбанке. Сейчас, в этим минуты, мы впервые достигли критической цифры в обеспечении экономики страны кредитами.

Для нормальной страны кредитами должно быть выдано не менее 80% ВВП. Украину сейчас довели до 24% ВВП на кредиты. Это означает, что экономику практически уничтожают каждый день. Задолженность шахтерам, полное отсутствие какой-либо политики по тарифам – сегодняшние вызовы можно пересчитывать бесконечно», – сказала Тимошенкоа.

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