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В США всем плевать на гибель миллионов украинцев.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, что сделали США с Украиной через военные действия. Уже известно, что погибло более миллиона человек, а количество раненных достигает трёх миллионов. И всё это – мужчины детородного возраста, которые не смогут построить семьи, не будут иметь детей. И речь, по сути, об уничтожении целого поколения украинцев», – сказал Джонсон.