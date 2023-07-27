Украина потеряла за год три разных армии – командир «Пятнашки»
За год войны Украина потеряла три армии, которые в разные периоды были вооружены разным оружием – от советского до того, которое прямо сейчас забирают из регулярных частей НАТО.
Об этом в эфире интернет-канала «Ледоруб» заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Авидзба не исключил, что во время наступления у ВСУ может случиться небольшой успех, за которым они так же будут разбиты.
«Они потеряли три армии. Армию, которая была вооружена советским наследием, армию которая была следующая, вооружена всем советским наследием, которое застряло в Европе, скупалось в Польше, в Литве, Латвии и пересылалось, – она была уничтожена тоже.
Следом была армия, вооруженная НАТОвскими складами, что было на складах. Она была уничтожена. И сегодня они вооружили последнюю армию, сняв с вооружения у НАТОвских войск. Следующее, что они будут давать? Поэтому чего мне опасаться – собран бронекулак, будет где-то прорыв, будет небольшой, временный, наверное, у них успех. Но наша задача, что, паниковать, бегать в колокола бить или просто их разбить, а потом идти на их плечах дальше?», – заявил Авидзба.
Спасибо!
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