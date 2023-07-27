Украина потеряла за год три разных армии – командир «Пятнашки»

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За год войны Украина потеряла три армии, которые в разные периоды были вооружены разным оружием – от советского до того, которое прямо сейчас забирают из регулярных частей НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Ледоруб» заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авидзба не исключил, что во время наступления у ВСУ может случиться небольшой успех, за которым они так же будут разбиты.

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«Они потеряли три армии. Армию, которая была вооружена советским наследием, армию которая была следующая, вооружена всем советским наследием, которое застряло в Европе, скупалось в Польше, в Литве, Латвии и пересылалось, – она была уничтожена тоже. Следом была армия, вооруженная НАТОвскими складами, что было на складах. Она была уничтожена. И сегодня они вооружили последнюю армию, сняв с вооружения у НАТОвских войск. Следующее, что они будут давать? Поэтому чего мне опасаться – собран бронекулак, будет где-то прорыв, будет небольшой, временный, наверное, у них успех. Но наша задача, что, паниковать, бегать в колокола бить или просто их разбить, а потом идти на их плечах дальше?», – заявил Авидзба.