Украина потихоньку легализует дивизию СС «Галичина»

03.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Власть пытается легализовать в украинском обществе дивизию СС «Галичина», как ранее ОУН-УПА.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«МИД Украины осудил марш по случаю 78-летия дивизии «Галичина», которая была создана во Львове в 1943 году, но если бы хотели его не допустить, то не допустили бы. Участников профессионально готовили. У них были профессионально сделанные баннеры. Этим людям кто-то дает деньги», – сказал Золотарев.

«Я думаю, что потихонечку, как легализовывали представители ОУН-УПА, которых половина общества в Украине до сих пор не воспринимает, точно так же вводят в общественный дискурс, потихоньку легализовывают и дивизию СС «Галичина», – отметил эксперт.