Политнавигатор - Новости России и Украины
13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Строительство, Украина, Финансы, Энергетика

Украина потратит миллиард гривен на постройку железной дороги в Чернобыльской зоне


Кабинет Министров утвердил проект реконструкции железнодорожного пути от станции Вильча до станции Янов в Чернобыльской зоне отчуждения стоимостью 908,236 млн гривен (по состоянию на 1 марта), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Правительственный портал.

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Реконструкция железнодорожного пути предоставит возможность обеспечения строительства и эксплуатации Центрального хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и хранилища для промежуточного хранения высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут возвращены с Российской Федерации.

Срок реконструкции — 36 месяцев.

Напомним, в августе 2016 года Украина заключила кредитное соглашение на 260 млн долларов для финансирования строительства ЦХОЯТ. Сооружение хранилища позволит «Энергоатому» значительно сократить расходы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом, которое в настоящее время преимущественно вывозится на временное хранение в РФ. Стоимость услуг российских компаний по хранению ОЯТ ежегодно обходится «Энергоатому» почти в $200 млн.

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