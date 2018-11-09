Украина потребовала от поляков извинений за своих прадедов

09.11.2018, Киев, Игорь Петров

Протест против переноса скульптур львов с Кладбища во Львове, который выразил замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий, – это маразм.

Об этом в эфире Первого западного телеканала заявил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по увековечению памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается реакции МИД Польши, заместителя главы, иначе чем маразм назвать это я не могу. Их действия последнее время выходят за границы здравого смысла. Мы сейчас отмечаем столетие Западно-Украинской Народной Республики, а когда Польша отмечает восстановление польского государства, мы должны помнить прошлое и смотреть в будущее. Я убежден, что польская сторона в первую очередь должна была извиниться перед украинцами за события столетней давности, за то, что действиями, в том числе и тех солдат, которые лежат на Лычаковском кладбище, на польских военных захоронениях, была уничтожена украинская государственность. Украинцы на много лет были лишены государственности и это сделали представители польского государства и те солдаты, которые лежат на Лычаковском кладбище.

Польская сторона вместо того, чтобы достигать понимания с украинцами, извиняться за события столетней давности, за своих прадедов, дальше продолжает экспансию, историческую и политическую. Это недопустимо», – Шеремета.

Львы на Кладбище защитников Львова (Кладбище орлят) были установлены во время сооружения самого мемориала в 1920-е годы когда Львов входил в состав Польши. В 1951 году мемориал был разрушен и восстановлен лишь в 2005 году.

В 2015 году с разрешения консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении охраны исторической среды Львовского городского совета были установлены скульптуры львов. Это вызвало скандал – львов сочли «милитаристскими символами» и закрыли их деревянными щитами. Летом 2018 года граждане Польши пытались снять щиты.

В октябре 2018 году Львовский облсовет принял решение демонтировать незаконно установленные на территории Лычаковского кладбища милитаристские символы. В заявлении указывалось, что «настойчивое желание польской стороны все же разместить скульптуры львов на «Кладбище орлят» на территории Лычаковского кладбища во Львове является составной частью системной стратегии польского политикума, направленного на эксплуатацию шовинистическо-имперских настроений, в том числе в отношении Львова».

Решение демонтировать скульптуры вызвало протест со стороны МИД Польши. Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что демонтаж львов незаконен поскольку противоречит двусторонним протоколам по реконструкции и реставрации Лычаковского кладбища. Он также предупредил украинскую сторону о негативных последствиях такого шага для двусторонних отношений.