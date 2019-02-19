19.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от показа российского фильма “Т-34”.

Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства на официальном аккаунте в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские дипломаты считают, что фильм пропагандирует и популяризирует современную «агрессию Российской Федерации».

«Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны. Мы благодарим представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма «Т-34» в их городах, и просим всех других активистов присоединиться к совместным усилиям и обратиться к местным кинотеатрам с призывом о запрете показа киноленты», – говорится в сообщении.