Украина потребовала «зонтик» для конфискации российских денег

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Украина не оставляет желания заполучить замороженные на Западе российские активы для своего восстановления, но при этом не хочет ждать окончания войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

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«Во-первых, мы не желаем ждать окончания войны, потому что мы не знаем, когда она закончится. Во-вторых, мы настаиваем, что компенсацию должны получить жертвы, а государство – такая же жертва, как и физическое или юридическое лицо. Поэтому мы предложили концепцию создания Международного компенсационного механизма», – сказала Мудра в интервью РБК-Украина.

Она говорит, что наполнять фонд планируют за счет замороженных активов Центробанка. При этом международное право предусматривает конфискацию суверенных активов того или иного государства только на основе решений ЕСПЧ, Международного суда ООН или Международного уголовного суда.

Чиновница признает, что конфисковать российские активы без правовой основы ни одна страна не решится, поскольку успешное обжалование такого решения в суде будет серьезным репутационным ударом, а потому Украина предложила международное соглашение, которое должно стать основой для законной конфискации активов РФ.

«Очень важно, что ГА ООН в ноябре 2022 года поддержала создание компенсационного механизма. А это значит, что следующим шагом после Реестра ущерба будет компенсационная комиссия. Эта комиссия будет создана на основании многостороннего международного соглашения. Те государства, которые присоединились к созданию реестра и поддержали резолюцию ГА ООН смогут заключить такое соглашение, которое создаст комиссию и фонд», – надеется заминистра.

Правда, чтобы конфисковать российские суверенные активы и передать их в компенсационный фонд, странам нужно внести соответствующие изменения в свое национальное законодательство. Но эти изменения должны соответствовать нормам международного права, поэтому никто не спешит с такого рода решениями.

«За год времени в двустороннем порядке страны не шли на то, чтобы менять свое законодательство для конфискации активов РФ. Все ждут нормы международного права. И это международное соглашение и выступит «зонтиком», который позволит внести эти изменения», – не оставляет надежды на присвоение российских активов Мудра.