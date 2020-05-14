Украина повторила преступления гитлеровцев – историк

14.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Тезис украинской пропаганды «Ніколи знову» (никогда опять в переводе на русский), который используется в отношении Второй мировой войны, не актуален, поскольку это «опять» уже повторилось в 2014 году, когда неонацисты устроили массовую казнь людей в одесском Доме профсоюзов и запустили гражданскую войну на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский историк Александр Каревин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем откровенны – разве современная Украина – это страна, где нет ксенофобии? К сожалению, ксенофобия есть. И эти постоянно повторяемые «Никогда опять», «Это никогда не должно повториться» – так ведь уже повторилось. 14-й год, «одесская Хатынь», мы все это знаем, все это помним.

Мы помним то, что творилось и творится до сих пор в Донбассе, мы помним с 14-го года выходки нацистских молодчиков, которые точь в точь повторяют то, что творили гитлеровцы в Германии в 30-е годы. Все это, к сожалению, наша реальность». Поэтому говорить, что «никогда опять» – мне это кажется лицемерием. Прежде всего потому, что сам Владимир Зеленский, к сожалению, ничего не сделал для того, чтобы это прекратилось», – заявил Каревин.