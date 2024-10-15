«Пятерка» договорится. Украина повторит судьбу разделенных Германии и Кореи – киевский миллионер

Украина в конечном итоге будет поделена, лишена перспектив на членство в НАТО и денационализирована – по сути, выполнятся требования России в СВО. Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Балашова, произойдет это при новой администрации США после достижения договоренности между пятеркой крупнейших стран мира.

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«Ничего не изменится для Украины. Хоть Трамп придет, который прекрасно знает, что будет заключен мир по линии соприкосновения, что Камала Харрис и демократы останутся – все равно будет заключен мир по линии разделения. Просто, сейчас все ждут, когда закончится, кульминация должна произойти… А Путин вдруг сказал, давайте мы встретимся на ассамблее ООН, пять ядерных держав, и решим все окончательно. Помните, я говорил вам о том, что пять держав соберутся и дадут гарантии Украине, безопасности, и дальнейших переговоров. На это, наверное, рассчитывает и Путин. Но в этот план наверняка он захочет заложить то, ради чего он и говорил, что начинает эту войну. Первое – свержение Зеленского, тут безоговорочно, признание большей части Украины вполне законной, легитимной, но требование защиты русскоязычного населения, включая язык, и удаление из Конституции в дальнейшем, уже после выборов статьи о присоединении к НАТО», – сказал миллионер.

«И как бы нам сейчас порохоботы, франкоботы, яценюкоботы, портниковы не кричали о том, что НАТО – это единственная альтернатива. Ни фига! Альтернатив в мире бывало разных и помногу. Если мир, эта пятерка договорится о том, что будет мир, он будет, и он может установиться на ближайшие 50 и 100 лет. Потому что на самом деле окончание войны – это допуск сил, которые получили на это право в результате применения силы. Потому что и Америка, и НАТО показали зубы на территории Украины, не выпустили конфликт с территории Украины, усилились, показали России, что в общем доме жить лучше, без санкций, чем жить хуже с санкциями. В данной ситуации эти все примиренческие вещи подействуют таким образом, что они как Южная и Северная Корея, или 50 лет были две Германии – в принципе, или как до сих пор существует Греция – есть Северный Кипр и Южный Кипр, что Украину приведут примерно к такому состоянию», – заявил Балашов.