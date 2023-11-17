Украина повторяет историю краха Российской Империи – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
17.11.2023 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, История, Политика, Россия, Украина


После затяжной и неудачной войны на Украине начнутся голодные бунты, и президенту Владимиру Зеленскому придется отречься от престола.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Михаил Чаплыга, эмигрировавший из Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После затяжной и неудачной войны на Украине начнутся голодные бунты, и президенту Владимиру Зеленскому...

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«Сейчас мы, грубо говоря, повторяем историю Российской империи. То есть Антанта накачивает долгами перед смертью, фронт увяз, царь увяз на фронте, голодные бунты, жрать особо нечего – было заявление, да, что без помощи финансовой США у нас сдохнет вся социалка, пенсии и все остальное, было такое заявление, да?», – сказал эксперт.

По его словам, вся картина полностью совпадает.

«Соответственно, царь отрекается от престола, Учредительное собрание, в это время Временное правительство, товарищ Керенский, ну а ближе к весне кто-то будет бегать, издавать Декрет о земле и Декрет о мире. Ничего нового, правда, при этом, царь должен отречься от престола», – заявил Чаплыга.

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