Украина повторяет ошибки столетней давности

03.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко «бежит по граблям» гетмана Петра Скоропадского, правившего Киевом в 1918 году.

Об этом в своем блоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, Порошенко, как и Скоропадского, поддерживает только «буржуазия», но это не спасет его от голодных бунтов провинции.

«Феномен поддержки Порошенко напоминает мне феномен поддержки Скоропадского со стороны буржуазии, интеллигенции в 1918 году. Вообще, эта ситуация очень сходна с тем, что мы имеем сегодня. Лето 1918-го года, гетманат, Скоропадский управляет страной. Ну, как управляет – управляет в пределах Киева, а за пределами Киева – оккупационные союзнические власти в лице немцев и австро-венгров занимаются реквизицией, согласно договоренностям, которые были достигнуты с Центральной Радой в марте 18-го года.

И большинство населения реально ненавидят гетманат, потому что качественного улучшения не происходит, довольны заводчики, довольны промышленники, потому что они могут заниматься тем образом жизни, который был до революции. Но все остальные ненавидят гетмана. И все заканчивается тем, что как только немцы ушли из-за революции и политического коллапса, который у них произошел из-за Первой мировой войны, и Скоропадский остался на голых штыках.

И тут же начал раздаваться голодный и обозленный ропот провинции, который начал приближаться к Киеву, и все закончилось тем, что 14 декабря 18-го года Скоропадский бежал вместе с уходящей немецкой армией и зашла Директория. Так вот, спустя 100 лет, в 2019 году мы опять-таки видим тот же самый феномен – мы видим сытую столицу, нашего гетмана, который рисует нам большие перспективы и видим несогласное с этим большинство, которое хочет перемены курса», – заявил Романенко.