Украина повторяет судьбу Афганистана

05.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Американцы на Украине убивают славян руками славян, точно также, как они это делали в Афганистане.

Такое мнение в эфире телеканала «Сталинград» выразил один из руководителей Союза ветеранов Донбасса «Восток» Рафи Абдул Джабар (позывной «Абдулла»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сам родом из Афганистана, у нас точно такая-же война. Они (Америка – ред.) использовали самих афганцев для убийства афганцев, и в тоже время для внедрения и укрепления своих агентов влияния в Среднеазиатском регионе. Получалось, одной стороне помогал Советский Союз, другой стороне – весь этот мир вместе с арабами.”, – сказал ополченец.

“Теперь перенесём эту-же самую карту на Донбасс. Там были те же самые американцы, а с этой стороны – Россия, славяне убивают славян. Только если там идеологическая составляющая была на религиозной почве, то здесь – на националистической. Хотя мы видим, сейчас идёт разделение православия на Украинскую православную церковь, на Московский патриархат, то есть, получается, религиозная составляющая уже пошла, и со временем может быть ужесточение. Этим они используют другой инструмент для уничтожения пророссийской среды на территории Украины», – заявил доброволец.