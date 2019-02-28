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28.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Колониальная демократия, Украина
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Украина повторяет судьбу Польши перед разделом

Взаимоотношения США и Украины, как под копирку, повторяют британскую политику по отношению к националистической Польше 30-х годов прошлого века.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проводить какие-то аналогии, то надо изучить Польшу 30-х годов. Кстати отношения Польши с Великобританией абсолютно тождественны сегодняшним вашим взаимоотношениям с США.

Посещение эсминца «Дональд Кук» – оно ведь показательно! «Дональд Кук» никогда не пойдёт ни в какой Керченский пролив, а будут посланы ещё одни украинцы, которые будут или арестованы, или, не дай Бог, погибнут. Потому что хозяин приказал это сделать.

Как Лондон с 1921 по 1939-й приказывал националистической Польше ежемесячно проводить провокации на советско-польской границе», – заявил Куликов.

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