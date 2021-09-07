Украина повышает ставки: Для победы над Россией в Раде просят американские самолеты и ПВО

07.09.2021 10:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине мало противотанковых комплексов «Джевелин», переданных США. Для успешной войны с Россией ей нужны американские самолеты, комплексы ПВО и РЭБ.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По мнению Рахманина, доставшиеся в наследство от Советского Союза вооружения уже исчерпали свой ресурс.

«Война, тем более с Россией, не выигрывается «Джавелинами». «Джавелины» – это больше психологический маркер, это намек на то, что американцы готовы давать нам, в том числе, летальное оружие. Мы сейчас нуждаемся в абсолютно других вещах – мы нуждаемся в усилении противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и средств радиоэлектронной борьбы», – сказал представитель органа законодательной власти Украины.

«И тут много чего зависит от нас, потому что намерения есть, но как это будет наполняться, зависит от нас. Если на самом деле, например, а разговоры об этом ведутся давно, если будет возможность получить наконец американские самолеты вместо МиГов и Су, которые давно уже исчерпали свой ресурс, что бы мы с ними не делали, это будет намек на то, что это сотрудничество будет углубляться и усиливаться», – заявил Рахманин.