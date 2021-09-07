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07.09.2021 10:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
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Украина повышает ставки: Для победы над Россией в Раде просят американские самолеты и ПВО

Новости УкраиныУкраине мало противотанковых комплексов «Джевелин», переданных США. Для успешной войны с Россией ей нужны...

Украине мало противотанковых комплексов «Джевелин», переданных США. Для успешной войны с Россией ей нужны американские самолеты, комплексы ПВО и РЭБ.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рахманина, доставшиеся в наследство от Советского Союза вооружения уже исчерпали свой ресурс.

«Война, тем более с Россией, не выигрывается «Джавелинами». «Джавелины» – это больше психологический маркер, это намек на то, что американцы готовы давать нам, в том числе, летальное оружие. Мы сейчас нуждаемся в абсолютно других вещах – мы нуждаемся в усилении противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и средств радиоэлектронной борьбы», – сказал представитель органа законодательной власти Украины.

«И тут много чего зависит от нас, потому что намерения есть, но как это будет наполняться, зависит от нас. Если на самом деле, например, а разговоры об этом ведутся давно, если будет возможность получить наконец американские самолеты вместо МиГов и Су, которые давно уже исчерпали свой ресурс, что бы мы с ними не делали, это будет намек на то, что это сотрудничество будет углубляться и усиливаться», – заявил Рахманин.

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