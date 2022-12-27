Украина повышает тарифы на транзит нефти – Россия готова платить

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Украина повышает тариф на прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на 18,3%.

«Продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей», – говорилось в письме «Укртранснафты», направленном российской «Транснефти».

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Москва намерена сохранить объем прокачки ресурса в 2023 году, поскольку Германия и Польша уже сделали заявку на дешевую трубопродную нефть, ведь на нее не распространяется «ценовой потолок», введенный ЕС.

В течение 2022 года стоимость транспортировки российской нефти уже выросла почти на 34%.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев прогнозирует, что повышение стоимости транзита будет покрывать не покупатель нефти, а поставщик.

«Как я и предполагал, в условиях санкций на продажу российской нефти, наши нефтяники будут вынуждены согласиться на повышение стоимости транзита. Заявки от Польши и Германии поданы, плюс Венгрия, через них нефть могут получать и Чехия со Словакией. Сомневаюсь, что увеличение стоимости транзита повысит стоимость в контрактах. Предполагаю, что просто сократиться прибыль Транснефти и многократно увеличиться прибыль Украины от транзита нефти. Странная война», – написал Царев в своем ТГ-канале.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее подтвердил, что Россия намерена сохранить прокачку нефти через Украину, несмотря на повышение тарифов Киевом.

«Насколько нам известно, в ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод «Дружба», пролегающий по территории Украины. Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» президент «Транснефти» Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года», – сказал чиновник.

Экономист Александр Дудчак считает, что такое положение дел будет лишь провоцировать Запад на новые недружественные шаги против России.

«Заявки поступили. Они будут удовлетворены? Если да, то в чём смысл ответных мер со стороны России? В таком случае, они будут хамить и далее, понимая, что могут выковыривать изюм из булочек постоянно — там, где они могут нанести ущерб России без катастрофических последствий для себя, они будут это делать, там, где у них серьезные проблемы — будут делать исключения из санкций. Ведь Россия никогда не откажет? В этом случае, твёрдость позиции России с уважением будет воспринята союзниками и будет способствовать росту цен на нефть», – считает Дудчак.