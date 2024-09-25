Украина пожаловалась чехам на поставку бракованных снарядов – те взрывались, не долетая до цели

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Немецкая Handelsblatt пишет, что часть боеприпасов, приобретенных для ВСУ в США по чешской инициативе, оказались непригодными и преждевременно взрывались.

Сообщается, что еще в августе из Киева ушло в Прагу письмо с рекламациями. В документе говорилось, что во время стрельб произошли многочисленные преждевременные взрывы боеприпасов, которые взрывались не на расстоянии нескольких километров от установки, а всего лишь в 20-60 метрах от ее ствола после залпа. В результате был ранен личный состав ВСУ и повреждены артиллерийские системы.

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Причиной называют детонаторы M515 и M51A5, изготовленные во время Второй мировой войны.

По данным украинских военных, непригодными к использованию в связи с этим оказались 0,05% из 35 000 боеприпасов, предоставленных Западом ВСУ.

«Таким образом, из каждых 10 000 выпущенных снарядов пять разорвались преждевременно», – подсчитало издание Handelsblatt.

Германия стала самым крупным спонсором этой закупки, обеспечив поставку около 180 000 артиллерийских снарядов, уточняется в публикации, отмечает Handelsblatt, добавляя, что федеральное правительство ФРГ, вероятно, заплатила завышенную цену за эти снаряды.

В ответ за запрос редакции относительно сообщения Киева министерство обороны Чехии подтвердило, что «в незначительном количестве случаев» у артиллерийских боеприпасов были технические проблемы. Однако эти проблемы удалось решить совместно с поставщиками, заверяют чехи.

О ситуации уведомили всех партнеров по альянсу по поставкам Украине артиллерийских снарядов, указали в Праге. После того как западники совместно с украинской стороной провели анализ ошибок, новых сообщений о подобных инцидентах не поступало, говорится в ответе.

Наличие “ошибок в функциональности” у некоторых снарядов подтвердила и чешская фирма – производитель вооружений CSG – дочернее предприятие компании Excalibur Army. Однако там уверяют, что это касалось лишь очень незначительной части боеприпасов, которые были предоставлены Украине в рамках чешской инициативы.

В CSG добавили, что проблемы могли возникнуть и из-за неудачного сочетания компонентов артиллерийских боеприпасов: например, несочетаемых друг с другом взрывателя и заряда топлива в снаряде.

Есть версия что проблемы могли возникнуть и в связи с тем, что на Украину были поставлены боеприпасы, которые долго хранились на складах. Газета Handelsblatt напоминает о публикации Financial Times о том, что британское правительство ради экономии расходов направляет в регионы конфликтов боеприпасы, которые иначе подлежали бы утилизации .Как следует из статьи, аналогичные проблемы были зафиксированы у боеприпасов того же типа, которые поставил Киеву другой член НАТО. По данным Handelsblatt, в августе о проблемах с артиллерийскими боеприпасами Украина проинформировала командование сухопутными войсками США в Европе.

В бундесвере журналистам сообщили, что они не используют боеприпасов со взрывателем типа M515 и M51A5.