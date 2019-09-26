Украина пожинает горькие плоды превращения в антироссийский форпост

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Выделение западных кредитов Украине может блокировать Польша – она заинтересована в дешевой украинской рабочей силе, особенно в контексте получения безвизового режима для граждан Польши в США.

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что новая украинская власть больше не может продавать свою роль «антироссийского форпоста» в обмен на кредиты.

«Украина пожинает плоды превращения республики в антироссийский форпост в обмен на кредиты. За риторику Зеленскому не готовы платить как Порошенко, а других идей нет и не предвидится. Наибольший выгодополучатель – Варшава. Политика главного союзника США в регионе даёт свои плоды – получен безвиз для польских граждан, продолжается милитаризация региона.

Варшаве крайне выгоден дефолт на Украине. Потому что это позволит удешевить украинскую трудовую миграцию, которая стала драйвером польского экономического роста в последние годы. Также обещанная Зеленским продажа земли в условиях дефолта позволит польскому капиталу выгодно участвовать в последней крупной распродаже Украины. Не исключено, что именно поляки блокируют Киеву кредиты по европейской и американской линиям», – пишет Уралов.