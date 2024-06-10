Украина позорно проиграла агрессивному меньшинству – Арестович

Вадим Москаленко.  
10.06.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Недвижимость, Русофобия, Украина


Украина, сделав ставку на токсичный национализм, идет по ложному пути. Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Арестовича спросили, что он думает о восстановлении на работе в университете львовской бандеровки Ирины Фарион.

Украина, сделав ставку на токсичный национализм, идет по ложному пути. Об этом в интервью...

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«Государство проиграло вот этому токсичному меньшинству. В очередной раз. Это позор для государства и очень тяжёлая коллективная карма для всей Украины. Потому что когда крикливые расистские античеловеческие лозунги у нас не только не наказываются, но и поощряются восстановлением, то это значит, что этот курс как минимум, если не одобрен, то не возражается той же судебной системой Украины, которая является одной из ветвей власти. А это значит, Украина ступила на ложный путь. Посмотрите на фоне выборов в ЕС, сколько высказываний ведущих европейских политиков об опасности национализма. Макрон, еврокомиссары, Шольц – все говорят. Мы сделали ставку на агрессивный токсичный леволиберальный национализм. Эта ставка нас убьёт», – ответил экс-советник.

«Ведь эта идеологическая установка – границы 1991 года – она нереальна технически. … У нас власти боятся агрессивного меньшинства, они раз за разом проигрывают ему идеологическое поле и потом начинают угнетать большинство. То есть у нас землянку УПА пытаются натянуть на всю огромную страну с Одессой, Харьковом, Днепром. Поэтому эта политика заранее обречена на провал. Идеологическая рамка, как плохое программное обеспечение, не даёт работать «железу», то есть всей остальной стране», – объяснил Арестович.

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