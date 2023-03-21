Украина позволила получать офицерские звания без образования

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На Украине позволили получать звание офицеров даже тем, кто не имеет необходимого для этого образования.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приняла Верховная рада.

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Представил документ экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Действительно, это важный законопроект, который уже неоднократно поддерживался в этом зале и по включению в повестку дня, и по оперативному рассмотрению на комитете. Хотел бы поблагодарить всех, его поддерживают наши защитники, поддерживает наша армия», – сказал депутат.

По его словам, будет убрана «несуразность и несправедливость относительно того, чтобы действительно герои сегодня могли получать офицерские звания».

«Не скрываться за тем, что есть свидетельство о высшем образовании или нет, а будем определять и будут определять командиры, кто действительно достоин быть офицером и управлять людьми, а главное – сохранять их жизнь для того, чтобы они победили и вернулись. домой. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто вовлечен в этот законопроект, и благодарю всех, кто его поддержит сегодня в зале», – заявил Разумков.

В итоге за изменения в статью 20 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» по комплектованию ВСУ должностными лицами офицерского состава на особый период проголосовали 283 депутата.

Ранее на Украине приняли закон, который позволил занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования. В итоге эту должность занял бывший полевой командир майдана Юрий Луценко.