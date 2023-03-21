Украина позволила получать офицерские звания без образования

Игорь Шкапа.  
21.03.2023 11:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


На Украине позволили получать звание офицеров даже тем, кто не имеет необходимого для этого образования.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приняла Верховная рада.

На Украине позволили получать звание офицеров даже тем, кто не имеет необходимого для этого...

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Представил документ экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Действительно, это важный законопроект, который уже неоднократно поддерживался в этом зале и по включению в повестку дня, и по оперативному рассмотрению на комитете. Хотел бы поблагодарить всех, его поддерживают наши защитники, поддерживает наша армия», – сказал депутат.

По его словам, будет убрана «несуразность и несправедливость относительно того, чтобы действительно герои сегодня могли получать офицерские звания».

«Не скрываться за тем, что есть свидетельство о высшем образовании или нет, а будем определять и будут определять командиры, кто действительно достоин быть офицером и управлять людьми, а главное – сохранять их жизнь для того, чтобы они победили и вернулись. домой. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто вовлечен в этот законопроект, и благодарю всех, кто его поддержит сегодня в зале», – заявил Разумков.

В итоге за изменения в статью 20 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» по комплектованию ВСУ должностными лицами офицерского состава на особый период проголосовали 283 депутата.

Ранее на Украине приняли закон, который позволил занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования. В итоге эту должность занял бывший полевой командир майдана Юрий Луценко.

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