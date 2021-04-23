Украина празднует победу над Шойгу. Что нам есть сказать по этому поводу?

23.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Приказ военного министра Шойгу группировке войск, сосредоточенной на границе с Украиной, вернуться в места постоянной дислокации вызвал лавину иронии со стороны российских либералов и давно не испытанный пароксизм пэрэможной эйфории у «свидомых» турбопатриотов.

Украинская пресса выдохнула и принялась выдавать пулемётные очереди из заголовков: «Срочно! Кремль испугался украинской армии и отводит войска вглубь России», «Путин проиграл Байдену битву за Украину», «Кремль сдал назад», «сдрейфили…», «сдулись…» и прочие победные реляции.

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Образец публикации в украинских СМИ

Дурак обычно читает текст не до конца и плохо вдаётся в детали. Почти никто из иронизирующих и торжествующих не обратил внимание на кусок текста приказа Шойгу, в котором говорится: «войскам Южного и Западного округов вернуться в пункты постоянной дислокации».

Уж не подумал кто-то на тупом серьёзе, что командование Российской армии будет на постоянной основе держать более чем стотысячную группировку войск месяцами (не говоря уже годами) в полевых лагерях в условиях мирного времени?

А вот работающий в Москве «укроп» Роман Цимбалюк, освещая новость, не особо и радуется, замечая, что, «Кремль, отводя войска от Украины, забыл общевойсковую армию возле Харькова».

Наблюдательный, сволочь. Другие, более наивные и менее зоркие, видимо, посчитали, что Шойгу приказал вообще всем войскам, развёрнутым вдоль границы с Украиной, отступить вглубь России, создав широкую полосу демилитаризованной зоны. Ничем иным внезапную радость от рядового явления, вроде возвращения частей в ППД, и не объяснить.

И почему-то почти ни у кого из радующихся внезапно упавшей с неба «бочке мёда» не вызвала горечь «ложка дёгтя» о начале масштабных общевойсковых учений с морским и воздушным десантами на крымском полигоне «Опук».

С каких это пор маневры Российской армии неподалёку от южной границы Украины в таком чувствительном месте, коим является Крым, не повод для посыпания макитр пеплом и пения жалеек для истинных «свидомых»?

Заметим также, что в приказе Шойгу говорится, что сосредоточенные на границе с Украиной войска должны вернуться в расположение своих в/ч к 1 мая, то есть, не опрометью и сшибая углы, как подумали некоторые, а спокойно и без пыли.

Эта неспешность, по идее, должна была сменить карнавальное настроение на тихую тревогу: а ну как Зелины силовики в очередной раз налажают, выступив с неловким заявлением или даже резким телодвиженем поблизости от линии разграничения в Донбассе? Устроить новую проверку боеготовности войск Южного военного округа – вообще не проблема. Последние семь лет Шойгу тем и занимается, что по нескольку раз в год проверяет боеготовность войск во всех военных округах.

«Почему-то у меня ощущение, что, если через неделю или две появится новый аналогичный указ о проверке, наши украинские товарищи пойдут в очередной раз отстирывать свои штаны в размышлениях о том, как бы им вовремя «свалить» до того, как «начнется», – иронизирует политолог Денис Денисов.

Умные на Украине вообще отметили, что «войска можно выводить месяц или даже оставить в почти полном составе на своих местах». Был бы повод.

Не прошла мимо ушей и резкая критика Украины российским МИД за эскалацию военной угрозы в Донбассе и саботаж Минских соглашений, помноженных на «белорусский кризис» с попыткой ликвидации президента Лукашенко.

Всё, что надо и кому надо, Россия продемонстрировала. Что в случае новой агрессии ВСУ против народных республик ответ будет, и намного жёстче, чем в 2014 году. Что сконцентрированная на границе с Украиной группировка российских войск одновременно решает задачу достройки последних десятков километров «Северного потока – 2». Что Байден, а за ним и Зеля, внезапно воспылали желанием лично встретиться с Путиным, а Сонный Джо принялся лопотать о понимании важности «СП-2» для Европы. Что Россию больше всего занимает внутренняя повестка, поскольку в недавнем президентском послании международной проблематике было уделено минимум внимания.

А вообще, непонятно, из-за чего внезапно поднялся шум до небес. Россия на своей территории хозяйка – куда захочет, туда и двинет войска. Чай, не США, лезущие повсюду со своими демократическими флотами, танками и ковровыми бомбардировками…