Украина предлагает Молдове зачистить Приднестровье ценой «всего лишь» ракетной атаки России

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Украина готова провести в Приднестровье не только военную, но и полицейскую операцию, с зачисткой тысяч «агентов России».

Об этом в интервью беглому российскому адвокату Марку Фейгину заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение вопроса Приднестровья выгодно и Украине, и Молдове – с той разницей, что у Украины есть ресурс решить эту проблему, а у Молдовы нет. Прерывая историю так называемой ПМР, мы делаем услугу нашим партнерам в Молдове и самим себе. Более того, мы очень сильно усиливаемся, поскольку мы понимаем: одной только ликвидацией российского оккупационного контингента дело не закончится. Надо работать с большим количество коллаборантов, которых за 30 лет там накопились тысячи. Они нарушали законы Молдовы, поэтому там необходимо проводить полицейскую операцию. Ее могла бы провести Украина. Предоставить свой миротворческий контингент на некоторое время, поскольку у Молдовы нет вооруженных сил», – заявил Березовец.

Украинский эксперт не в курсе, что армия Молдовы насчитывает 6 тыс человек и 60 тыс резервистов, но уверен, что план по захвату Приднестровья одобрят на Западе.

«Я уверен, что мы имеем поддержку сейчас не всех западных партнеров. Но ключевые партнеры склоняются к украинскому плану. Он заключается в следующем. Государство Молдова дает официальное разрешение на проведение операции по поддержанию мира, назовем ее так, на территории Приднестровья. Туда заводятся подразделения украинской армии вместе с нацгвардией, которые берут под контроль все военные и государственные объекты на территории самопровозглашенной республики, закрывают полностью границы и проводят полицейскую операцию совместно со спецслужбами Молдовы. Мы им поможем. Большой опыт на деоккупированных территориях у нас есть», – сказал Березовец.

Он полагает, что военная операция будет «молниеносной» и займет 2-3 дня, полицеская операция растянется на 60 дней. После чего в Приднестровье будут созданы совместные украинско-молдавские военные администрации. При этом Молдове грозит «всего лишь» ракетная атака России.

«Единственное – может быть ракетная атака по Молдове. Но в таком случае есть ПВО Украины и Румынии. Они способны все цели сбивать. Кроме ракетной атаки, которая вполне вероятна, Путин ничего экстраординарного предложить не сможет. Ну пошлет туда с десяток х-55. «Калибров» и «кинжалов», думаю, не будет. Слишком дефицитно. Максимум, крылатые ракеты полетят, которые легко перехватываются ПВО», – успокоил молдаван Березовец.