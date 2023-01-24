Украина предложила Лукашенко пакт о ненападении. Что говорят в Киеве, Москве и Минске

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Украина предлагала Белоруссии заключить пакт о ненападении.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А, с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он считает, что Белоруссии Запад готовил такую же роль как Украине, когда в 2020 году устраивал в Минске Беломайдан.

«Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году – мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая. Богаче нас. Было бы здесь хуже. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай Бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы», – сказал Лукашенко.

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что «пакт о ненападении» может быть подписан с Киевом только при участии Москвы.

«Замысел украинской стороны понятен – они должны выбить Беларусь из военно-политического союза с Россией и устранить т.н. «белорусский балкон», нависающий над Украиной и сковывающий значительную часть ВСУ. На мой взгляд, это очередная уловка киевского режима с целью освободить войска с украинско-белорусской границы и направить их на Донбасс для сражения с российской армией. Любое перемирие или пакты о ненападении должны заключаться с участием России и гарантироваться США и ЕС в форме непредоставления Украине оружия. В противном случае – все это ложь для того, чтобы нанести поражение России, а следом расправиться и с нами», – написал Дзермант в своем тг-канале.

Между тем в Москве не знают о предложениях Киева Минску. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией», – сказал Песков.

Украинский политолог Евгений Магда утверждает, что Киев не мог предлагать Лукашенко договоренности, поскольку после подавления Беломайдана не признает его как легитимного президента Белоруссии.

«Когда Украина его политически признала, чтобы что-то с ним подписывать?» – комментирует Магда.

А вот депутат Верховной рады Максим Бужанский из партии Зеленского дает понять, что пакт о ненападении мог предлагаться Минску.

«Предположим, на секунду, что такой пакт заключен, и впоследствии, после не проистекающих из него событий, но ограничивая им действия Беларуси, Украина смогла деоккупировать ранее оккупированный Россией Крым… и точно ли этот пакт потом нужно было бы считать преступным?» – пишет Бужанский в своем блоге.

Его коллега депутат Александр Гончаренко из партии Петра Порошенко на правах оппозиции МИД Украины за попытки договориться с Минском.

«Помните, люди удивлялись, что наш посол до сих пор в Беларуси? Многие, и я тоже, говорили: так делать нельзя. Вообще тема Беларуси для нас очень важна. И вот, сегодня стало понятно, зачем там наш посол. Лукашенко похвастался, что мы предлагаем ему пакт о ненападении. И не просто похвастался, но еще и поиздевался над нами, что мы вот такие себе дураки, которые предлагают договориться Лукашенко. Почему это проигрышная стратегия? Во-первых. Бумажки тут не сработают и ограничат только нас. Если Лукашенко скажут нападать – он не обменяет приверженность Путина на любую договоренность с Украиной. Затем на карте покажет, откуда готовилось нападение. Во-вторых. У демократической Украины не может быть никаких отношений с авторитарной Беларусью… В-третьих. Мы не признаем режим Лукашенко, потому что тот проиграл выборы и захватил власть. Беларусь является оккупированной страной. И последнее. Прагматично – вести дела только с демократическими государствами. Судить всех по принципам. У нас демократия? Да. Итак, всем авторитарным главарям «до свидания». Мы уже совершили ошибку с Ираном, с Беларусью, Китаем и совершаем следующие ошибки. С Лукашенко можно договориться только об одном. Где ему удобнее быть повешенным: Минск или Киев», – разглагольствует Гончаренко.