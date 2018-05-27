27.05.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Россия, Украина

Украина предпочитает американского дядю европейской тете


Не существует скоординированной политики между Европой и США по поводу Украины. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил немецкий политолог Александр Рар

«Немецкие дипломаты и представители бизнеса говорят: мы надеялись, что четыре года назад победила великая историческая демократия, и на Украине будет построена либеральная славянская модель. И правовая система, которой до сих пор нет. До сих пор невозможно договориться о том, как Украина будет модернизировать свой транзит газа. Этот вопрос вообще не поднимается, поднимается только по «Норд стриму». Украинцам все равно, что говорят европейцы. У них есть дядя Сэм», – сказал Рар.

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Сам он полагает, что Европа должна перестать посредничать в отношениях Украины и России.

«Мне кажется, Россия должна сама разговаривать с Украиной, без посредников. Тогда можно будет чего-то добиться: автономии для Донбасса, восстановления экономических связей. Подрались, бывало так в истории, кто-то выиграл, кто-то проиграл, нужно продолжать сотрудничать», – сказал Рар.

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