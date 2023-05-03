Украина предприняла новую атаку на район Феодосии

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На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. По информации крымских телеграм-каналов, в районе Феодосии было слышно два взрыва, ближе к поселку Орджоникидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Его советник Олег Крючков добавил, что сбиты два ударных БПЛА. Фото и видео работы системы противоракетной обороны официально просят не публиковать, но украинские каналы делают это с радостью, общая продолжение атак сегодня поздно вечером.

Несколько часов до удара Аксёнов выступил с предупреждением об активизации работы украинский ЦИПсО повысил активность, придумывая различные истории и пытаясь склонить граждан к участию в фейковых акциях. К таковым относится акция «Небесный полк» – одновременный запуск 9-го мая воздушных шаров в небо с моделью журавликов, ракеты, прикрепленными портретами героев, георгиевскими лентами. Целью такой акции является осложнение работы средств ПВО на территории Республики Крым.

«Задача у террористического киевского режима сейчас одна – посеять панику среди населения в тылу нашей группировки войск. Думаю, что надо ожидать провокаций в праздничные дни. Мы к этому готовы», – заверил Аксёнов.

Массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в Крыму отменены.