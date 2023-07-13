Украина предприняла очередную попытку обострить ситуацию на границе с Белоруссией

Елена Острякова.  
13.07.2023 08:58
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Провокации, Украина


Очередная провокация произошла на белорусско-украинской границе на участке Мозырского пограничного отряда.

Об этом сообщает госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередная провокация произошла на белорусско-украинской границе на участке Мозырского пограничного отряда. Об этом сообщает...

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Пограничным нарядом в непосредственной близости от границы обнаружены два пограничных знака, выломанные из места их установки. Кроме того, обнаружены следы захода из Украины на территорию Белоруссии и возвращения обратно.

«Подобные действия украинской стороны расцениваются исключительно как недалекие попытки обострить обстановку на границе с Беларусью. Госпогранкомитет, в свою очередь, выражает надежду, что украинские военные прекратят напрасные попытки нагнетать ситуацию ввиду их бессмысленности», – говорится в сообщении Госпогранкомитета.

В 2022 году на территорию Белоруссии трижды залетали украинские дроны.
Украинские пограничники постоянно позволяли себе неприличные выходки на белорусской границе, зачастую будучи пьяными, и под наркотиками. Они показывали агрессивные и непристойные жесты, писали оскорбительные надписи на дорогах, распространяли листовки с призывами, засвечивали лазером видеокамеры, устанавливали фотоловушки для нарядов, портили инфраструктуру, звонили на посты с угрозами.

В марте украинцы установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом. Позже украинцы вывесили флаг националистов Белоруссии на погранпереходе в Житомирской области.

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